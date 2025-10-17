Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στον Βόλο, όταν μαθήτρια Γυμνασίου, ανέφερε στους καθηγητές της στο σχολείο, τη βαναυσότητα που βίωνε συστηματικά από τα χέρια του ίδιου της του πατέρα.

Η ανήλικη προσέρχονταν επανειλημμένα στο σχολείο με εμφανή σημάδια κακοποίησης, όπως μελανιές, σημάδια από καύση τσιγάρου και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία δικαιολογούσε κάθε φορά ως «ατυχήματα» από απροσεξία, κάθε φορά που οι καθηγητές της την ρωτούσαν πως αυτά έχουν προκύψει.

Το τελευταίο όμως περιστατικό δεν μπορούσε πλέον να αποκρυφτεί, καθώς οι μώλωπες ήταν εκτεταμένοι και ορατοί σε μεγάλο βαθμό και σε τέτοια έκταση που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν.

Το ανήλικο κορίτσι ομολόγησε στους καθηγητές του, όταν οι τελευταίοι την προσέγγισαν ρωτώντας την, ότι οι μώλωπες που είχε στα χέρια της ήταν από χτυπήματα που της προκάλεσε ο πατέρας της, ενώ η επίσης ανήλικη αδελφή της μέσα σε διάστημα 6 μηνών είχε σπάσει το χέρι της τρεις φορές, πάλι από χτυπήματα του πατέρα τους, όπως τους αποκάλυψε.

Όπως δημοσίευσε το ertnews.gr, οι καθηγητές, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενημέρωσαν αμέσως την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου καθώς και την Αστυνομία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της δικαστικής διερεύνησης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όπου κι αν υπάρχουν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του συγκεκριμένου παιδιού, όσο και της αδελφής της καθώς εκτός της βίας που δέχονται τα δυο κορίτσια, υπάρχουν έντονα στοιχεία παραμέλησης. Το παιδί μιλώντας στον σύμβουλο σχολικής ζωής και στον ψυχολόγο του σχολείου, φέρεται να είπε ότι η μητέρα έφυγε από το σπίτι, διότι και εκείνη ήταν θύμα της βίας του πατέρα.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, με δεκάδες περιστατικά και θύματα ανήλικα παιδιά, αλλά και γυναίκες-συζύγους.

Η υπόθεση αναδεικνύει επίσης το καθεστώς φόβου που βιώνουν τα θύματα, τα οποία πολλές φορές δεν μιλούν για όσα έχουν υποστεί, από τα χέρια ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη και στην ίδια τους την οικογένεια.