Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ζευγαριού Βέλγων τουριστών, που παραθέριζαν στη Μακρινίτσα Μαγνησίας και επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Πορταριά μέσω μονοπατιού.

Το ζευγάρι, ηλικίας περίπου 60 ετών, χάθηκε και μέσω 112 που κάλεσαν, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Οι διασώστες εντόπισαν τους δύο τουρίστες λίγο πριν τις 8 το βράδυ χθες Δευτέρα 1/9, στην περιοχή Μέγα Ρέμα. Ήταν καλά στην υγεία τους, ωστόσο έφεραν εκδορές και μώλωπες.

Στο σημείο στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού με επικεφαλής τον Διοικητή της ΔΙΠΥΝ Μαγνησίας, Νίκο Ιερεμία, και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, Ευάγγελο Καραμήτζα.