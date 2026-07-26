Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μονοκατοικία στο κέντρο του Βόλου, καθώς μετά από την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού νεκρό έναν άνδρα ηλικίας περίπου 65 ετών.

Οι συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στη συμβολή των οδών Μακρινίτσης και Ανθίμου Γαζή, μεταξύ των οδών Γαλλίας και Ανθίμου Γαζή. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ έσπευσαν επίσης δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά την διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Μακρυνίτσης στον Βόλο. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2026

Οι κάτοικοι της γειτονιάς βγήκαν από τα σπίτια τους και παρακολουθούσαν με αγωνία την επιχείρηση, χωρίς αρχικά να γνωρίζουν εάν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στη φλεγόμενη κατοικία. Η περιοχή αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ η τραγική είδηση του θανάτου του 65χρονου προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά.

Μετά τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν έρευνα στο εσωτερικό της μονοκατοικίας. Εκεί εντόπισαν και ανέσυραν νεκρό έναν άνδρα ηλικίας περίπου 65 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, διέμενε μόνος του. Η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου του και εάν αυτός προήλθε από τη φωτιά, τις αναθυμιάσεις ή κάποιο άλλο παράγοντα.

Τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.