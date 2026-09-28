Αγωνία για 12χρονο αγόρι, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου.

Το μικρό αγόρι τραυματίστηκε όταν ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του στην Αλόννησο, κάτω από συνθήκες οι, οποίες διερευνώνται.

Αρχικά, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς, όμως κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού κλήθηκε και κινητοποιήθηκε άμεσα. Με το ταχύπλοο «Άξιον Εστί» μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Βόλου και από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου παραμένει νοσηλευόμενος ο 12χρονος ενώ παράλληλα ερευνώνται τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό.

Πηγή: Skiathos Life