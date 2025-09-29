Σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και χρηματική ποινή 800 ευρώ, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 23χρονος, ο οποίος απείλησε με κυνηγετικό μαχαίρι τον αδελφό ενός φίλου του. Ο κατηγορούμενος εισέβαλε στο σπίτι φιλικών του προσώπων, αναζητώντας τον φίλο του, από τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, περίμενε να λάβει χρήματα. Όταν διαπίστωσε ότι ο φίλος του απουσίαζε, απείλησε τον αδελφό του με μαχαίρι, ζητώντας τα χρήματα.

Το θύμα, τρομοκρατημένο, βγήκε από το σπίτι και τον κλείδωσε μέσα. Ο 23χρονος προσπάθησε να διαφύγει, πηδώντας από το μπαλκόνι στο έδαφος και πετώντας το μαχαίρι στην αυλή ενός γειτονικού σπιτιού. Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο νεαρός αρνήθηκε ότι κρατούσε μαχαίρι και ισχυρίστηκε ότι είχε πάει απλώς να συναντήσει τον φίλο του. Επιπλέον, επικαλέστηκε σύγχυση, λόγω τροχαίου ατυχήματος, που είχε προηγηθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αδελφού του φίλου του, ο 23χρονος φαινόταν να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών. Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου και τον έκρινε ένοχο για παράνομη οπλοφορία. Του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και χρηματική ποινή 800 ευρώ. Η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ την ημέρα, χωρίς αναστολή, ωστόσο η έφεση διατήρησε το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.