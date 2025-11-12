Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Συνοδευόμενος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και της Ομάδας ΔΙΑΣ ο 58χρονος λιμενικός με τα αρχικά Σ.Κ. που συνελήφθη τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025 στον Βόλο για ερωτικές πράξεις με ανήλικους Ρομά, οδηγήθηκε στον ανακριτή Βόλου προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που τον βαρύνουν, αφορούν τη γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, δωροληψία, δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα σε βάρος του διενεργείται νέα έρευνα για ερωτικές επαφές του και με τρίτο ανήλικο κατά το παρελθόν και μάλιστα με τη συμμετοχή ενός 35χρονου άνδρα.

Ο κατηγορούμενος αρχικά είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί χθες Τρίτη (11/11), αλλά η απολογία του προγραμματίστηκε για σήμερα Τετάρτη (12/11) το πρωί, καθώς ο κατηγορούμενος έκανε χρήση του δικαιώματος δια του συνηγόρου του, να ζητήσει επιπλέον προθεσμία.

Ο 58χρονος ανώτερος αξιωματικός συνελήφθη τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενώ συγκατηγορούμενός του για συνέργεια στο εν λόγω αδίκημα τυγχάνει και ένας ιδιώτης.

Επιπλέον, ο ανωτέρω Αξιωματικός, ένας ιδιώτης και ακόμη ένας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσαν με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Ειδικότερα, από τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων, που αφορούν λήψη αθέμιτου χρηματικού ωφελήματος ύψους 5.000 ευρώ από ιδιώτη για τη μεσολάβηση σε υπηρεσιακές ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του, καθώς και παράλειψη διενέργειας ελέγχου σε κατάπλου πλοίου, με τη συμμετοχή έτερου αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε να επιβιβάζει σε μοτοσικλέτα δύο ανήλικους τους οποίους μετέφερε σε πολυκατοικία.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και από την επακόλουθη προανάκριση διακριβώθηκε η πρόθεση εκ μέρους του αξιωματικού της τέλεσης του αδικήματος της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, έναντι αμοιβής, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, κατά το παρελθόν, ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, έναντι χρηματικής αμοιβής, σε βάρος των ίδιων ανηλίκων, καθώς και ενός ακόμη, ενώ σε μία περίπτωση συνέδραμε στην πράξη ο συγκατηγορούμενός του.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και το όχημα του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα θέσεων αυτοκινήτου, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Σύζυγος του 58χρονου λιμενικού: «Δεν ήξερα ότι ήταν παιδιά, νόμιζα ότι πάει με άνδρες»

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Βόλου, ενώ η σύζυγος του λιμενικού σπάει τη σιωπή της, δηλώνοντας συγκλονισμένη, από τις αποκαλύψεις. Μιλώντας στην εκπομπή του Star, «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε την κατάσταση που βιώνει η ίδια και τα παιδιά τους:

«Τι να σας πω, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Έπεσα από τα σύννεφα. Δεν ήξερα τίποτα, δεν γνώριζα τίποτα. Αυτό που θέλω είναι να προστατεύσω τα παιδιά μου. Αυτό με νοιάζει πιο πολύ».

Όπως εξηγεί, αν και υπήρχαν εντάσεις στη σχέση τους, ποτέ δεν είχε φανταστεί κάτι τέτοιο.

«Προβλήματα στο γάμο μας είχαμε, όπως όλα τα ζευγάρια. Δεν είχαμε χωρίσει, μέναμε μαζί. Η μεγάλη μας κόρη ξέρει ότι ο πατέρας της κρατείται, αλλά από την υπηρεσία του, όχι πως έχει κάποια σχέση με ανήλικα. Και ξέρει ότι δεν θα τον δει ποτέ. Ο μικρός μου δεν ξέρει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Όλα αυτά τα βλέπαμε στην τηλεόραση να γίνονταν σε άλλες οικογένειες, που έκλειναν σπίτια και δεν μπορείς να το διανοηθείς ότι θα κλείσει το δικό σου σπίτι».

Η ίδια παραδέχεται ότι είχε υποψιαστεί πως κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά όχι στη μορφή που τελικά αποκαλύφθηκε.

«Όχι με παιδιά. Με άνδρες. Αλλά δεν έδωσα σημασία, γιατί θα ήταν κάτι παροδικό. Δεν ήξερα όμως ότι ήταν παιδιά. Με τίποτα. Δεν ξέρω τι εφαρμογές χρησιμοποιούσε, στο τηλέφωνό του είχε βάλει κωδικό και δεν μπορούσα να το ανοίξω», δήλωσε η σύζυγός.

Όταν προσπάθησε να του μιλήσει, εκείνος αρνήθηκε τα πάντα:

«Με έβγαλε τρελή, ότι “δεν ξέρει τι λες”, “δεν πας καλά”. Το αρνήθηκε δηλαδή, το αρνήθηκε».

Η γυναίκα περιέγραψε και τις σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό της όταν άρχισε να αντιλαμβάνεται την κατάσταση:

«Εγώ νόμιζα ότι πάει με άνδρες και δεν του έλεγα τίποτα. Γιατί ο καθένας στο κρεβάτι του κάνει ό,τι θέλει. Τώρα αν έτυχε σε εμένα ένας άνδρας ομοφυλόφιλος, τι να κάνουμε, έτυχε. Είναι και πατέρας των παιδιών μου. Να ήξερα ότι είναι παιδιά, με τίποτα δεν το ήξερα. Θα τον κατήγγειλα αμέσως αν το ήξερα αυτό. Είμαστε 11 χρόνια παντρεμένοι».

Με πληροφορίες από taxydromos.gr – magnesianews.gr -alfavita.gr