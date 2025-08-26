Ενώπιον του Ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, ο 40χρονος που δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο. Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου στις 11 το πρωί.

Ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το θανατηφόρο πλήγμα στην άτυχη γυναίκα ήταν στο θώρακα από τέμνον όργανο – ένα εργαλείο ψησίματος το οποίο προσομοιάζει με μεγάλο μαχαίρι -, ενώ η 36χρονη έφερε άλλα τραύματα, καθώς και αμυντικά σημάδια στα χέρια, ένδειξη ότι προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της κατά την καταδίωξή της από τον σύζυγό της.

Την ώρα που ο κατηγορούμενος θα απολογείται, στην Αλβανία θα τελείται η κηδεία του θύματος.

Το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών

Παράλληλα, σοβαρό παραμένει το θέμα της επιμέλειας των τεσσάρων παιδιών της οικογένειας. Τα τρία είναι ανήλικα, ηλικίας 6, 13 και 16 ετών, ενώ υπάρχει και μία κόρη 18 ετών που μόλις ενηλικιώθηκε.

Με εντολή της Εισαγγελίας Βόλου ξεκίνησε από τη Δευτέρα (25/8), κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι έχουν ξεκινήσει επαφές με συγγενείς από τις δύο πλευρές, προκειμένου να εξεταστεί ποιο θα είναι το καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αδελφές της 36χρονης, η μία στη Σκιάθο και η άλλη στην Ιταλία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως και ο παππούς από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος όμως ζει στην Αλβανία.

Η πρόθεση των παιδιών είναι να παραμείνουν στην Ελλάδα, και το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται είναι η ανάθεση της επιμέλειας στη θεία από τη Σκιάθο, με οικονομική υποστήριξη από την θεία που βρίσκεται στην Ιταλία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όλες οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν μετά την επιστροφή των παιδιών από την Αλβανία, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Εισαγγελία.

Η υπερασπιστική γραμμή του 40χρονου

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, ο οποίος παρέλαβε τη Δευτέρα τη δικογραφία, αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί η ψυχική κατάσταση του 40χρονου τη στιγμή του εγκλήματος.

Η υπεράσπιση φαίνεται να προσανατολίζεται στην επίκληση ψυχολογικών παραγόντων που ενδεχομένως επηρέασαν τη συμπεριφορά του.