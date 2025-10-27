Με την απονομή του πράσινου μπερέ στο στρατόπεδο Γεωργούλα στη Νέα Ιωνία Βόλου, παρουσία δεκάδων συγγενών, επισφραγίστηκε η προκεχωρημένη Εκπαίδευση 81 νέων πεζοναυτών, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το myvolos.net, οι μισοί από τους πεζοναύτες προέρχονται από τη Μαγνησία.

Ο Ταξίαρχος Ιωάννης Χρήστου, Διοικητής της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών και ο Αντισυνταγματάρχης Λεωνίδας Τζανής, Διοικητής του 505 Τάγματος Πεζοναυτών, κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους συνεχάρησαν τους νέους πεζοναύτες.

Όπως είπανε μεταξύ άλλων: «Ξεπεράσατε τους εαυτούς σας, πετύχατε αυτό που άλλοι δεν μπορούν, με θάρρος και τόλμη που αποτελούν μεταξύ άλλων στη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου την ειδοποιό διαφορά μας από τις συμβατικές δυνάμεις. Κρατήστε ψηλά τον πράσινο μπερέ».

Μετά την απονομή των μπερέ και των διακριτικών, ακολούθησε αναμνηστική φωτογράφιση και στη συνέχεια γονείς, συγγενείς και φίλοι συνεχάρησαν τους νέους πεζοναύτες. Σημειώνεται πως η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο.

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης