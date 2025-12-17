Συνελήφθησαν χθες (16/12) και πέρασαν το κατώφλι του Α.Τ. Βόλου οι πρωταγωνιστές του χθεσινού «θερμού επεισοδίου» στη ΔΕΥΑΜΒ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους συμβούλους της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ Χρ. Στεφόπουλο (Αντιδήμαρχος), Αργ. Κοπάνα και Μιχ. Καπουρνιώτη, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος τους, ο σύμβουλος της μειοψηφίας Στέλιος Λημνιός.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας Στέλιος Λημνιός κατήγγειλε ότι χθες δέχτηκε βίαιη επίθεση από τον αντιδήμαρχο Χρήστο Στεφόπουλο, μέσα στο κτήριο της ΔΕΥΑΜΒ, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το magnesianews.gr, οι συλληφθέντες κατέθεσαν αντιμήνυση κατά του κ. Λημνιού, ο οποίος με τη σειρά του συνελήφθη το απόγευμα.

Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τέσσερις συλληφθέντες βρίσκονται στην Αστυνομία, όπου σχηματίζεται δικογραφία.

«Με κρατούσαν Κοπάνας- Καπουρνιώτης και με χτύπησε ο Στεφόπουλος»

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου κατέληξε χθες το μεσημέρι ο δημοτικός σύμβουλος της Συμμαχίας για τον Βόλο, Στέλιος Λημνιός, περιμένοντας να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία στο κεφάλι, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα κατήγγειλε ότι δέχτηκε βίαιη επίθεση από τον αντιδήμαρχο πρασίνου Χρήστο Στεφόπουλο, μέσα στο κτήριο της ΔΕΥΑΜΒ, με τους Κοπάνα και Καπουρνιώτη, να συνδράμουν στην επίθεση στο πρόσωπό του.

Ο κ. Λημνιός από το Νοσοκομείο, όπου βρίσκονταν, ειδοποίησε τον δικηγόρο του κι εκείνος με τη σειρά του την αστυνομία, που μετέβη στο σημείο και πήρε κατάθεση από τον δημοτικό σύμβουλο. Ο κ. Λημνιός δήλωσε ότι καταθέτει μήνυση και ζήτησε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία κατά των Στεφόπουλου, Κοπάνα και Καπουρνιώτη, που ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, πρωταγωνιστές του επεισοδίου.

Στην αντεπίθεση ο Αντιδήμαρχος διαψεύδοντας τα…χαστούκια

Την ίδια ώρα μήνυση όμως σε βάρος του Στέλιου Λημνιού, αλλά και σε βάρος των ΜΜΕ που μετέδωσαν την καταγγελία του δημοτικού συμβούλου, δήλωσε πως καταθέτει και ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, ισχυριζόμενος ότι η καταγγελία Λημνιού είναι ψευδής.

Μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό από τον κ. Λημνιό, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Χρήστος Στεφόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται το γεγονός και κάνει λόγο για ψεύδη. Δηλώνει δε ότι καταθέτει μήνυση στον δημοτικό σύμβουλο της Συμμαχίας για τον Βόλο αλλά και στα ΜΜΕ που ανέδειξαν την καταγγελία του!

Ειδικότερα η απάντηση του Χρ. Στεφόπουλου είναι η εξής: «Πριν από λίγο πληροφορήθηκα από συνεργάτες μου ότι δύο site της πόλης με κατηγορούν χωρίς στοιχεία και χωρίς να έχουν διασταυρώσει τα πραγματικά περιστατικά ότι δήθεν βιαιοπράγησα κατά του Στ. Λημνιού.

Σήμερα κιόλας ο δικηγόρος μου υποβάλλει μήνυση κατά Καρεκλίδη και Τασοπούλου για όσα ψευδή και ανυπόστατα γράφουν και μεταβαίνω στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου γιατί στην ζωή μου έμαθα να μην κρύβομαι, για να υποβάλλω μήνυση στον γνωστό για τον βίο και την πολιτεία του Στέλιο Λημνιό. Τα υπόλοιπα στα Δικαστήρια…».

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr