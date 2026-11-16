Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησε μέσα στη μονοκατοικία του στον Βόλο ένας 81χρονος άνδρας το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν τέσσερις δράστες εισέβαλαν στο σπίτι του, τον κακοποίησαν σωματικά και τον απείλησαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό προκειμένου να του αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Το χρονικό της εισβολής και οι εφιαλτικές απειλές

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 23:00 το βράδυ. Ο ηλικιωμένος άκουσε έναν ύποπτο θόρυβο στην αυλή του σπιτιού του και μόλις άνοιξε την πόρτα για να ελέγξει τι συμβαίνει, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους τέσσερις άνδρες.

Οι εισβολείς τον ακινητοποίησαν αμέσως και τον οδήγησαν στο εσωτερικό της οικίας, όπου φέρονται να τον χτύπησαν και να τον περιέλουσαν στο κεφάλι με υγρό που εντόπισαν μέσα στον χώρο, απειλώντας τον ότι θα του βάλουν φωτιά εάν δεν τους παρέδιδε μετρητά και τιμαλφή.

Η λεία των δραστών και οι έρευνες των Αρχών

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 81χρονος τους έδωσε χρηματικό ποσό περίπου 1.000 ευρώ, ενώ οι δράστες αφαίρεσαν επίσης το κινητό του τηλέφωνο και την τραπεζική του κάρτα προτού τραπούν σε φυγή.

Μόλις οι ληστές απομακρύνθηκαν, το θύμα ειδοποίησε την Αστυνομία, με τις αρχές να διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους, συλλέγοντας και εξετάζοντας τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.