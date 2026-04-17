Στον Ανακριτή Πρωτοδικών Βόλου, παρουσιάστηκε σήμερα (17/4) το μεσημέρι ένας 35χρονος άνδρας από το Νότιο Πήλιο, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ύστερα από καταγγελία των ίδιων του των γονιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το βράδυ της Τρίτης (14/4) ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε το πατρικό του, σπίτι ζητώντας χρήματα. Όταν οι γονείς του αρνήθηκαν, η κατάσταση ξέφυγε πολύ γρήγορα, με τον ίδιο να φέρεται να εκτοξεύει ύβρεις και απειλές, ακόμη και για τη ζωή τους, καθώς και για την επιχείρηση του πατέρα του.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, έσπρωξε τη μητέρα του ρίχνοντάς την στο έδαφος και της αφαίρεσε ένα κόσμημα από τον λαιμό, ενώ παράλληλα φέρεται να άσκησε βία και στον πατέρα του, παίρνοντας χρηματικό ποσό μερικών εκατοντάδων ευρώ. Το επεισόδιο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο 35χρονος φέρεται να προκάλεσε φθορές μέσα στο σπίτι και να έβαλε φωτιά σε προσωπικά αντικείμενα των γονιών του, εντείνοντας το κλίμα φόβου.

Την επόμενη ημέρα, οι γονείς απευθύνθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου, αιτούμενοι την ακούσια νοσηλεία του, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν και σε μήνυση. Όπως ανέφεραν, ο γιος τους αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα και είναι εξαρτημένος από ουσίες. Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αναγνώρισε ότι υπήρξε έντονος καβγάς, ωστόσο αρνείται ότι άσκησε απειλές ή αφαίρεσε χρήματα με τη χρήση βίας.

Εις βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ληστεία κατά συρροή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διακεκριμένη φθορά μέσω πυρκαγιάς, ενδοοικογενειακές απειλές και εξύβριση, καθώς και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στο πλαίσιο της οικογένειας.

Ο 35χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (18/4), προκειμένου να ορίσει συνήγορο και να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Κατά την παρουσία του στο δικαστήριο, φέρεται να είχε έντονη και ανήσυχη συμπεριφορά, προκαλώντας αναστάτωση, με τους αστυνομικούς να παρεμβαίνουν επανειλημμένα για να τον ηρεμήσουν.