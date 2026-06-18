Ένοχο για ενδοοικογενειακή βία έκρινε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένα νεαρό άντρα που χτύπησε τη μητέρα του επειδή δεν του έδινε χρήματα για να παραλάβει το μηχανάκι του από το συνεργείο.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο επειδή γείτονες άκουσαν την λογομαχία και κάλεσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η μητέρα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι τις τελευταίες δέκα ημέρες υπήρχε αυξημένη ένταση στο σπίτι τους στον Αλμυρό, όπου κατοικούν μαζί, με αφορμή την μοτοσικλέτα που βρισκόταν στο συνεργείο.

Ο γιος της, σύμφωνα με την ίδια, φαίνεται να εκνευρίζεται εύκολα, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Η ένταση κλιμακώθηκε σήμερα και ο γιος της την τράβηξε από τα μαλλιά και να την χτύπησε στο μέτωπο και τον λαιμό. Αργότερα, η μητέρα του, όπως κατέθεσε, του ζήτησε να την αφήσει να βγει από το σπίτι για να πιει ένα καφέ και να ηρεμήσει, εκείνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας της «θα κάτσεις εδώ», παρά την θέλησή της.

Ο νεαρός παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι της τράβηξε τα μαλλιά και ότι «καμία φορά» βγαίνει εκτός εαυτού και νευριάζει, δήλωσε όμως πως δεν θυμάται αν την χτύπησε.

Επίσης, δήλωσε ότι μετάνιωσε που αντέδρασε έτσι. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, έχουν υπάρξει φορές στο παρελθόν που η μητέρα του έχει χρήματα, αλλά αρνείται να του δώσει, ισχυριζόμενος ωστόσο πως «δεν έχει παράπονο από την μητέρα του».

Το δικαστήριο επέβαλλε στον γιο ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί τον ανασταλτικό της χαρακτήρα υπό τον όρο να παρουσιαστεί στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου μέχρι τις 23 Ιουνίου και να συμμετάσχει σε συνεδρίες για όσο χρόνο κρίνουν οι θεραπευτές.