Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Νέα Δημητριάδα Βόλου, όταν καυγάς ανάμεσα σε πρώην ζευγάρι κατέληξε στον τραυματισμό της γυναίκας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 11:00, στην οδό Επιγόνων, με τους δύο πρώην συζύγους να βρίσκονται εδώ και έναν χρόνο σε συνεχή δικαστική και προσωπική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η γυναίκα μετέβη στην κατοικία του πρώην συζύγου της, παρά την απαγόρευση προσέγγισης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Η συνάντηση κατέληξε σε έντονη λογομαχία, με τον άνδρα να αρπάζει σφυρί, το οποίο αρχικά εκσφενδόνισε προς το μέρος της, χωρίς να την τραυματίσει. Στη συνέχεια όμως την πλησίασε και τη χτύπησε, προκαλώντας την πτώση της στο έδαφος και τραυματισμό στο κεφάλι.

Περίοικοι έσπευσαν να αποτρέψουν τη συνέχεια του επεισοδίου, συγκρατώντας τον άνδρα και καλώντας την Αστυνομία. Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο πρώην σύζυγος συνελήφθη.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης με επικίνδυνο μέσο. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, καθώς η γειτονιά καταγγέλλει πως οι εντάσεις ανάμεσα στους δύο είχαν επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που ο άνδρας προχώρησε σε σωματική επίθεση.