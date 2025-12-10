Αστυνομικός τραυματίστηκε από διαρρήκτη, ο οποίος του επιτέθηκε με μαχαίρι την ώρα που προσπαθούσε να τον ακινητοποιήσει και να τον συλλάβει, στο σπίτι στο οποίο είχε εισβάλει για να κλέψει.

Ο δράστης σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, είναι Ρουμανικής καταγωγής και τραυμάτισε τον αστυνομικό στο χέρι και το πόδι. Έχει ήδη διακομισθεί στο Νοσοκομείο Βόλου, χωρίς ευτυχώς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρεται στο συνολικό πλαίσιο πίεσης και κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις αντιξοότητες συνεχίζουν να προασπίζουν τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Δυχτάς, «ο τραυματισμένος αστυνομικός υπηρετούσε στην απογευματινή βάρδια της ΥΔΕΕ Βόλου, όταν έλαβε σήμα για την παρουσία διαρρήκτη σε κατοικία. Μαζί με συνάδελφό του μετέβησαν άμεσα στο σημείο και κατά την προσπάθεια εντοπισμού και ακινητοποίησης του δράστη, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι και στο πόδι. Ακολούθησε η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Με τη συνδρομή επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων, ο αλλοδαπός δράστης συνελήφθη. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας εξέφρασε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση στον τραυματία αστυνομικό, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς την κοινωνία για σεβασμό στο δύσκολο και επικίνδυνο έργο των αστυνομικών».