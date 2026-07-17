Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Μακρινίτσας και το προσωπικό του Νοσοκομείου Βόλου, μετά το βαρύτατο ατύχημα που είχε ένας 48χρονος πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ πραγματοποιούσε εργασίες κοπής ξύλων σε δέντρο.

Ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο της πόλης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα Επείγοντα, όπου μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη και πολύωρη χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά κρίσιμες.

Η μοιραία πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Μακρινίτσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο 48χρονος, ο οποίος πέρα από την κύρια απασχόλησή του στο νοσοκομείο συνήθιζε να ασχολείται με υλοτομικές και αγροτικές εργασίες, βρισκόταν ανεβασμένος σε δέντρο προκειμένου να κόψει ξύλα.

Για λόγους που ακόμη ερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος.

Η πρόσκρουση στο έδαφος ήταν σφοδρή, προκαλώντας του βαρύτατες κακώσεις στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες, οι οποίοι τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Ώρες αγωνίας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρισκόταν σε υπηρεσία ήρθε αντιμέτωπο με μια οδυνηρή έκπληξη, αφού συνειδητοποίησαν ότι ο βαριά τραυματισμένος άνδρας ήταν ένας δικός τους άνθρωπος, ένας συνεπής και εξαιρετικά αγαπητός συνάδελφος, όπως τον χαρακτηρίζουν.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη στους διαδρόμους του νοσοκομείου, όμως οι γιατροί έδρασαν ακαριαία. Οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο, γεγονός που επέβαλε την άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο.

Μετά από μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση , οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν τη διασωλήνωση του 48χρονου πατέρα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου παρακολουθείται συνεχώς.

Η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή και τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του.