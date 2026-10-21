Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκεται η εκπαιδευτική κοινότητα του Βόλου, καθώς εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές πραγματοποιούν αυτήν την ώρα δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού για την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας και των εργασιακών δικαιωμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης.

Τα συνθήματα και τα κεντρικά αιτήματα

Η παρουσία των διαδηλωτών είναι μαζική, με τα πανό και τα συνθήματα να αποτυπώνουν το πλαίσιο των διεκδικήσεων. Κεντρικά μηνύματα όπως «Δώστε λεφτά για μισθούς, παιδεία, υγεία και όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων» και «Από τη Γαλλία έως την Ελλάδα, η νεολαία στην πρώτη γραμμή» δεσπόζουν στην πλατεία, αναδεικνύοντας τόσο τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα όσο και τη διεθνή αλληλεγγύη των νεολαιίστικων αγώνων.

Πορεία στο κέντρο της πόλης

Αυτήν την ώρα, οι συγκεντρωμένοι ολοκληρώνουν τις προσφωνήσεις και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των συλλόγων και των φοιτητικών παρατάξεων.

Αμέσως μετά, αναμένεται να συγκροτηθούν σε σώμα και να πραγματοποιήσουν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου, μεταφέροντας τον παλμό της διαμαρτυρίας στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: taxydromos