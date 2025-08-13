Στον Βόλο μια δυναμική διαμαρτυρία εκτυλίχθηκε από το πρωί της Τετάρτης (13/8), καθώς πολίτες και Σωματεία της πόλης ένωσαν τις φωνές τους, ενάντια στον κατάπλου του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, στο λιμάνι του Βόλου.

Επεισόδια στην είσοδο του λιμανιού Βόλου Δημοσιεύτηκε από magnesianews.gr στις Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, που έχει προκαλέσει παρόμοιες αντιδράσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Σύρος, η Ρόδος και η Κρήτη, μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι συνδέονται με τις φρικαλεότητες στη Γάζα.

Η παρουσία αυτού του πλοίου στο Λιμάνι του Βόλου πυροδότησε την οργή των κατοίκων, οι οποίοι θεώρησαν πως δεν μπορούσαν να μείνουν αμέτοχοι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή.

Σωματεία, οργανώσεις και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους, διαδηλώνοντας δυναμικά για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τις πολιτικές που ευνοούν τέτοιες καταστάσεις.