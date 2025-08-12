Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό ενός 76χρονου, ο οποίος έπεσε σε πηγάδι στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με το The Newspaper, η σύζυγός του άρχισε να τον αναζητά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν παρατήρησε ότι καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει. Αφού ερεύνησε την περιοχή γύρω από το σπίτι χωρίς αποτέλεσμα, ανησύχησε ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι σοβαρό και ενημέρωσε τις Αρχές.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και αστυνομικοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την επιχείρηση για την ανάσυρσή του από το πηγάδι.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με τη συμμετοχή διασωστών της ΕΜΑΚ, που δίνουν μάχη με τον χρόνο, ενώ τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται.