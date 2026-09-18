Το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε ένα αδιανόητο περιστατικό σε πιάτσα των ταξί στον Βόλο.

Πατέρας και γιός, Ρόμα , γνωστοί στις αστυνομικές Αρχές θέλησαν να χρησιμοποιήσουν ταξί. Ο οδηγός τους γνώριζε και αρνήθηκε να τους μεταφέρει, με αποτέλεσμα ο γιος να αρπάξει ένα σκουπόξυλο που βρήκε κοντά του και να χτυπήσει στο χέρι τον 52χρονο και να του προκαλέσει κάταγμα.

Στο σημείο επικράτησε ένταση και λίγο πριν αποχωρήσουν πατέρας και γιος φέρονται να απείλησαν τον ταξιτζή να μην προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του, αλλίως θα προχωρήσουν σε άλλες έκνομες πράξεις.

Ο οδηγός ταξί μιλώντας στο magnesianews τόνισε πως« εγώ δεν ήθελα να τους πάρω και μας έχουν πει κι από το κέντρο μας έχουν πει να αποφεύγουμε κι αυτούς τους ανθρώπους. Ήρθε πρώτα ο πατέρας του, του είπα ότι δεν τον παίρνω γιατί δεν πληρώνει και μετά από δύο λεπτά εμφανίστηκε ο γιος και με το που με βλέπει ξεκίνησε να με βρίζει. Εγώ του είπα ότι δεν έβρισα κάνεναν κι έφυγε ο γιος έσπασε το σκουπόξυλο και με τη μύτη κινήθηκε με το μυτερό σημείο να με μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του και κάποια στιγμή με χτύπησε στο χέρι και μου το έσπασε. Μόλις ήρθαν συνάδελφοι γιατί ήμουν μόνος στην πιάτσα διέφυγαν».

Ο τραυματίας μετέβη μαζί με τον Πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου, Ευδόκιμο Πασχαλίδη στην αστυνομία για υποβολή μήνυσης.