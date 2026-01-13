Μια εμπειρία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, έζησε ένας 60χρονος από τον Βόλο, όταν το απόγευμα της Τετάρτης (14/1), αποφάσισε να πάει για τρέξιμο στη Γορίτσα, ακολουθώντας τη διαδρομή προς το Κατηχώρι.

Την ώρα που κατηφόριζε το βουνό στο σημείο πάνω από την ΑΓΕΤ, περνώντας δίπλα από στάνη, βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένος από πέντε μεγαλόσωμα τσομπανόσκυλα. Τα ζώα ήταν ιδιαίτερα επιθετικά, με το ένα να του επιτίθεται και να τον δαγκώνει στο αριστερό πόδι, ενώ παράλληλα του έσκισε και την μπλούζα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 16.00 το απόγευμα, σε μια απομονωμένη περιοχή, μακριά από την πόλη, χωρίς παρουσία άλλων πεζών ή οχημάτων. Ο άνδρας ήταν μόνος του και δεν υπήρχε κανείς να του προσφέρει βοήθεια.

Όπως περιγράφει, τρία σκυλιά βρίσκονταν μπροστά του, ένα πίσω του και ένα δίπλα του, το οποίο ήταν αυτό που του επιτέθηκε. Παρά τις κραυγές του για βοήθεια, κανείς δεν ανταποκρίθηκε, ενώ ο κτηνοτρόφος απουσίαζε και η περίφραξη της στάνης ήταν ανοιχτή.

Ο 60χρονος ένιωσε την ανάσα του σκύλου πίσω του και λίγο αργότερα τα δόντια του να καρφώνονται στο πόδι του. Παρά τον φόβο που ένιωσε, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, γνωρίζοντας ότι αν έτρεχε, τα σκυλιά θα τον κυνηγούσαν.

«Κλώτσησα το σκυλί που με δάγκωσε και κινήθηκα προς τον όχθο για να τα αποφύγω. Στην αρχή αργά και μετά όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Τελικά, με τη βοήθεια της Παναγίας, κατάφερα να ξεφύγω», αναφέρει.

Μετά την επιστροφή του στον Βόλο, μετέβη στο Νοσοκομείο Αχιλλοπούλειο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα και του χορήγησαν αντιβίωση και προβιοτικό για μία εβδομάδα.

Μιλώντας στον «Ταχυδρόμο της Μαγνησίας», ο 60χρονος καταγγέλλει την αμέλεια του κτηνοτρόφου, επισημαίνοντας ότι είναι αδιανόητο να αφήνεται ανοιχτή η πόρτα της περίφραξης. Όπως τονίζει, τα τσομπανόσκυλα βρίσκονται εκεί για την προστασία των ζώων και είναι αναμενόμενο να επιτίθενται σε διερχόμενους όταν ο χώρος δεν είναι σωστά φυλασσόμενος.

Ο ίδιος δηλώνει ότι προχώρησε σε καταγγελία, εκφράζοντας την ανησυχία του, για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε κάποιον άλλον πολίτη. «Από το σημείο περνούν καθημερινά πολλοί άνθρωποι για περπάτημα ή τρέξιμο. Υπάρχει μάλιστα ειδική σήμανση για διαδρομές προς Άλλη Μεριά και Αγριά», καταλήγει.