Συναγερμός σήμανε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από την περιοχή της Αργαλαστής με σοβαρά συμπτώματα οξείας μέθης.

Το περιστατικό ήρθε στο φως μέσα από αποκαλύψεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο την ώρα της διακομιδής. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, η ανήλικη είχε καταναλώσει την τρομακτική ποσότητα των επτά ποτών με βότκα, συνδυαστικά με δύο ενεργειακά ποτά.

Η κατάσταση της 12χρονης κατά την άφιξή της ήταν κρίσιμη. Όπως περιέγραψε ο κ. Γιαννάκος, το κορίτσι παρουσίαζε μυδρίαση και βρέθηκε κυριολεκτικά στο όριο της διασωλήνωσης. Η άμεση και σωτήρια παρέμβαση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ωστόσο, απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την υγεία της, αποφεύγοντας τη διασωλήνωση. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δεν παρέλειψε να δώσει δημόσια συγχαρητήρια στους εργαζομένους για την καίρια επέμβασή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι γονείς της 12χρονης συνελήφθησαν και ανακρίνονται από τις Αρχές.

Το νέο αυτό περιστατικό επαναφέρει με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ανεξέλεγκτης πρόσβασης των ανηλίκων στο αλκοόλ. Ο κ. Γιαννάκος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα απανωτά κρούσματα, στηλιτεύοντας την έλλειψη αντανακλαστικών από τους αρμόδιους μηχανισμούς.

«Έχω δώσει πρόσφατα στοιχεία για τη μέθη ανηλίκων, αλλά τίποτα. Δεν ιδρώνει το αυτί κανενός», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι που προμήθευσαν το αλκοόλ στο παιδί. Αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα κενά στους ελέγχους, διερωτήθηκε:

«Αλήθεια, ποιος σέρβιρε σε μαγαζί ή ποιο μπακάλικο, σούπερ μάρκετ πούλησε βότκες σε ανήλικους; Δεν θα πρέπει να συλληφθούν;».