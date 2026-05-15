Βάζοντας όπισθεν μία 62χρονη γυναίκα, τραυμάτισε την μητέρα της σοβαρά η οποία τώρα χαροπαλεύει στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr η οδηγός το απόγευμα της Πέμπτης, βρισκόταν στο σπίτι που μένει η μητέρα της, στη συνοικία Χρυσοχοΐδη. Μπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει, αλλά αντί να βάλει πρώτη ταχύτητα, έβαλε κατά λάθος όπισθεν. Εκείνη την ώρα η μητέρα της βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού. Με την όπισθεν της κόρης της, το αυτοκίνητο έπεσε στον τοίχο της αυλής, παρέσυρε τα κάγκελα και χτύπησε την ίδια, η οποία έφερε τραύμα στο κεφάλι και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Στο σπίτι κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την ηλικιωμένη, η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της.