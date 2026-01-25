Ένα μοναδικό και απρόσμενο περιστατικό έζησε μια παρέα ψαράδων στον Βόλο το Σάββατο 24/1, όταν η εξόρμησή τους στα νερά του Παγασητικού Κόλπου πήρε μια εντελώς διαφορετική τροπή. Εκεί που η θάλασσα έμοιαζε ήρεμη, δίπλα ακριβώς από το σκάφος τους αναδύθηκε μια εντυπωσιακή φάλαινα.

Το σπάνιο αυτό θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube, αποτυπώνοντας την έκπληξη και τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το επιβλητικό θηλαστικό να κολυμπά σε απόσταση αναπνοής από τη βάρκα, «χαιρετώντας» μάλιστα τους ψαράδες με το χαρακτηριστικό πέταγμα νερού από τον φυσητήρα του.

Η πιο συγκλονιστική στιγμή του βίντεο σημειώνεται στο 5:05, όταν το κήτος πραγματοποιεί μια θεαματική ανάδυση, βγαίνοντας σχεδόν ολόκληρο πάνω από την επιφάνεια του νερού, αποκαλύπτοντας το τεράστιο μέγεθός του και προκαλώντας δέος.

«Πρόκειται για μια σπάνια και απίστευτη καταγραφή στον Παγασητικό! Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα θέαμα που δύσκολα συναντά κανείς στις ελληνικές θάλασσες», ανέφεραν οι πρωταγωνιστές του βίντεο, περιγράφοντας την εμπειρία που τους άφησε άφωνους.