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Πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε αποθήκη φύλαξης ηλεκτρικών πατινιών, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 6 Ιουλίου στον Βόλο.

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου όπου φυλάσσονταν τα ηλεκτρικά δίκυκλα.

Λόγω της φύσης των υλικών, υπήρχε άμεσος κίνδυνος γρήγορης επέκτασης των πύρινων μετώπων.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο προτού αυτή επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες ή στο σύνολο του εμπορεύματος.

Ζημιές 1.000 ευρώ – Σώθηκε εμπόρευμα 100.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, οι υλικές ζημιές από το συμβάν είναι ευτυχώς περιορισμένες.

Η αξία των αντικειμένων και των πατινιών που καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά υπολογίζεται κοντά στα 1.000 ευρώ.

Το ευτύχημα είναι ότι από την έγκαιρη επέμβαση των αρχών διασώθηκε περιουσία η οποία ξεπερνά σε αξία τις 100.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη για το τι προκάλεσε τη φωτιά.

Την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.