Βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από φορτιστή κινητού τηλεφώνου, παραλίγο να κάψει μονοκατοικία στην Νέα Δημητριάδα, χθες 913/10), το απόγευμα προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Μέσα σε ανύποπτη χρονική στιγμή, γύρω στις 18.30 το απόγευμα, από την αυλή σπιτιού στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί, που έγιναν ιδιαίτερα αντιληπτοί στους γείτονες.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε εξωτερικό χώρο. Έκαιγε μια ντουλάπα ενώ επεκτάθηκε στο ψυγείο, στην εξωτερική μονάδα κλιματιστικού και σε προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη, που προσπαθούσε να περισώσει κακήν κακώς, ό,τι μπορούσε μόνος του.

Όλα έγιναν από την μια στιγμή στην άλλη και ξαφνικά ο 30χρονος ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας, έτρεχε πανικόβλητος να σβήσει τη φωτιά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου ειδοποιήθηκε για το συμβάν από περίοικους που ανησύχησαν για την εξάπλωση της φωτιάς.

Μέσα σε λίγη ώρα στο σημείο μετέβησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα βοηθητικό.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσουν να τυλιχτούν στις φλόγες τα διπλανά σπίτια ή να κινδυνέψει κάποιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η πυρκαγιά που προκλήθηκε έπειτα από βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού τηλεφώνου, προκάλεσε ζημιές που εκτιμάται ότι ανέρχονται τουλάχιστον σε 500 ευρώ.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου συνεχίζει την προανάκριση.