Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στα Αϊβαλιώτικα Βόλου. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της, ενώ η φωτιά διακρίνεται από κάθε γωνιά της πόλης.

Η πρόσβαση στο σημείο είναι δύσκολη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να βρουν τρόπο για να προσεγγίσουν το συντομότερο κοντά την φωτιά, η οποία φαίνεται να εκδηλώθηκε πάνω από το κέντρο διασκέδασης «Αργώ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε απαραίτητο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπάσουν την πόρτα του αρχαίου θεάτρου Δημητριάδος προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν το σημείο και να ελέγξουν την φωτιά πριν αυτή επεκταθεί περισσότερο.

ΠΗΓΗ: gegonota.news