Σε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών καταδικάστηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας μία 51χρονη γυναίκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης της, καθώς και για την καταγραφή των πράξεων αυτών σε φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία ακολούθως διέθετε σε τρίτο πρόσωπο έναντι χρηματικής αμοιβής.

Τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε πρωτοδίκως η γυναίκα τελέστηκαν στον Βόλο. Μετά τη σύλληψή της, τον Ιούλιο του 2025, είχε διαταχθεί η προσωρινή της κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η στάση της κατηγορούμενης και οι ισχυρισμοί της

Σύμφωνα με το larissanet.gr, ενώπιον της έδρας, η 51χρονη ομολόγησε ουσιαστικά το σύνολο των πράξεων που της αποδίδονταν, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη δράση της:

Επικαλέστηκε έντονα οικονομικά προβλήματα και δυσχερή προσωπική κατάσταση.

Ισχυρίστηκε ότι δεχόταν αφόρητες πιέσεις από άνδρα ο οποίος είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό.

Ομόφωνη απόφαση χωρίς ελαφρυντικά

Το δικαστήριο, υιοθετώντας πλήρως την ανάλογη πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, απέρριψε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς περί αναγνώρισης ελαφρυντικών και κήρυξε την 51χρονη ομόφωνα ένοχη για:

Γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου.

Παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με θύμα ανήλικο κάτω των 12 ετών.

Παράλληλα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα η ασκηθείσα έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα η καταδικασθείσα να οδηγηθεί άμεσα στο σωφρονιστικό κατάστημα για την έκτιση της ποινής της.