Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον Βόλο, όταν μια γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα στην οδό Αθηνών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Η άτυχη γυναίκα διακομίσθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το περιστατικό συνέβη όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο. Η νταλίκα, εξερχόμενη από τον κυκλικό κόμβο με κατεύθυνση προς τις Αλυκές, την παρέσυρε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Την ώρα του ατυχήματος η κίνηση στο σημείο ήταν αυξημένη, καθώς υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα αλλά και πολίτες που περίμεναν στην ουρά διπλανού ΑΤΜ. Παρά τις προσπάθειες του οδηγού, το μεγάλο όχημα δεν πρόλαβε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως. Περαστικοί έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα μέχρι την άφιξη των διασωστών, ενώ η τροχαία Βόλου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος.