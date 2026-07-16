Μια θλιβερή ιστορία εγκατάλειψης εκτυλίσσεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην παθολογική κλινική του Νοσοκομείου Βόλου. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια, βρέθηκε ξαφνικά χωρίς στέγη όταν ιδιωτική κλινική της περιοχής αποφάσισε να διακόψει απότομα τη φιλοξενία της, αφήνοντάς την ουσιαστικά στο δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιτία πίσω από την απάνθρωπη αυτή απόφαση ήταν οι απλήρωτες οφειλές των τελευταίων τριών μηνών. Η διοίκηση της ιδιωτικής δομής επέλεξε να απαλλαγεί από το οικονομικό βάρος με έναν εξαιρετικά κυνικό τρόπο. Γιατρός της κλινικής επικοινώνησε τηλεφωνικά με το δημόσιο νοσοκομείο, ανακοινώνοντας πως θα επέστρεφαν την ασθενή εκεί όπου είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν, προτού μεταφερθεί στην ιδιωτική μονάδα.

Η «κλειστή πόρτα» και το πινγκ-πονγκ των ευθυνών

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η υγεία της είναι εξαιρετική και δεν συντρέχει κανένας ιατρικός λόγος νοσηλείας.

Όταν όμως το ασθενοφόρο επιχείρησε να την επιστρέψει στην ιδιωτική κλινική, οι υπεύθυνοι εκεί αρνήθηκαν κατηγορηματικά να της επιτρέψουν την είσοδο, κρατώντας τις πόρτες κλειδωμένες. Μην μπορώντας να την αφήσει αβοήθητη στο πεζοδρόμιο, το πλήρωμα του ασθενοφόρου την μετέφερε πίσω στο κρατικό νοσοκομείο.

Αναζήτηση λύσης από την Κοινωνική Υπηρεσία

Αυτή τη στιγμή, η παθολογική κλινική λειτουργεί αναγκαστικά ως άσυλο για τη γυναίκα. Η Κοινωνική Υπηρεσία του ιδρύματος έχει ξεκινήσει αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό συγγενών της, ωστόσο οι προσπάθειες πέφτουν στο κενό, καθώς ορισμένοι είναι άφαντοι και άλλοι αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη.

Οι γιατροί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το νοσοκομειακό περιβάλλον είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη μακροχρόνια διαμονή της, ενώ παράλληλα τονίζουν πως το ΕΣΥ καλείται για ακόμη μια φορά να καλύψει τα τεράστια κενά της κοινωνικής πρόνοιας.

Πηγή: gegonota.news