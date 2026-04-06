Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύονται ένας διασώστης και ένας οδηγός.

Παρουσίασε βλάβη και άρπαξε φωτιά

Κατευθυνόμενοι προς Αθήνα και μεταφέροντας σε Νοσοκομείο ένα 12χρονο παιδί, το ασθενοφόρο παρουσίασε βλάβη και άρπαξε φωτιά, στο ύψος της Σούρπης, με το πλήρωμα να προσπαθεί αρχικά να την περιορίσει με τον πυροσβεστήρα.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι εργαζόμενοι

Δεύτερο ασθενοφόρο έσπευσε να παραλάβει το παιδί και οι δυο εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο κάηκε ολοσχερώς.

Στην κατάσβεση μετείχαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα και δύο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

