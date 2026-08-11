Καταγγελίες για τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης αδέσποτων ζώων σε καταφύγιο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Φιλοζωικό Σωματείο του Βόλου «Συνυπάρχω».

Μετά από αναφορές για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των αδέσποτων, εθελοντές προχώρησαν σε αυτοψία στο ιδιωτικό καταφύγιο και οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν αποτρόπαιες.

Ειδικότερα, ήρθαν αντιμέτωποι με νεκρά σκυλιά, άταφα πτώματα σε προχωρημένη σήψη, ζώα γεμάτα τσιμπούρια και πολλά άρρωστα αδέσποτα. Σημειώνεται πως η ελάχιστη τροφή που υπήρχε στις ταΐστρες είχε τοποθετηθεί από άλλους εθελοντές λίγες ημέρες νωρίτερα και όχι από το καταφύγιο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Φιλοζωικού Σωματείου «Συνυπάρχω» στο Facebook:

«ΖΩΑ ΝΕΚΡΑ, ΖΩΑ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΑ – ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Μετά από καταγγελίες για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων, εθελοντές προχώρησαν σε αυτοψία στο καταφύγιο του Α.Α.

Αυτό που αντίκρισαν ήταν εικόνες που σοκάρουν: Σκυλιά νεκρά.

Πτώματα άταφα, σε προχωρημένη σήψη.

Κόκαλα από νεκρά ζώα στα στόματα ζωντανών σκύλων.

Σκύλοι γεμάτοι τσιμπούρια, σε κατάσταση εξαθλίωσης.

Ζώα εμφανώς άρρωστα και με ψώρα.

Η ελάχιστη τροφή που υπήρχε στις ταΐστρες είχε τοποθετηθεί από άλλους εθελοντές λίγες ημέρες νωρίτερα και όχι από τον Α.Α. Όπως μας αναφέρθηκε, όταν έφτασαν στο σημείο, δεν υπήρχε ούτε σταγόνα νερό στα δοχεία, και τα ζώα έτρωγαν ό,τι έβρισκαν.

Παρά την κατάσταση στην οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, βρίσκονται τα ζώα, οι δημόσιες οικονομικές εκκλήσεις συνεχίζονται μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Facebook, ζητώντας από φιλόζωους να προσφέρουν χρήματα για τη φροντίδα τους.

Ζητάμε από όλους όσοι μέχρι σήμερα τον στήριζαν οικονομικά να σταματήσουν να του δίνουν χρήματα, έως ότου διερευνηθεί πλήρως η κατάσταση. Όταν υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για την τύχη των ζώων, η οικονομική ενίσχυση χωρίς έλεγχο μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση αντί να βοηθήσει.

Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν και καταγγέλθηκαν, ο Α.Α. είναι εδώ και ημέρες απών από το καταφύγιο, ενώ τα ζώα παραμένουν εκεί, σε έναν χώρο δυσπρόσιτο και ακατάλληλο για τη διαβίωσή τους.

Ήδη έχουμε απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ζητώντας να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνση των ζώων από το σημείο και την προστασία τους.

Κάποτε μπορεί κάποιος να παρουσιάστηκε ως «ήρωας» επειδή φρόντιζε ζώα. Ο τίτλος του «ήρωα», όμως, δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να αφήνει ζώα να υποφέρουν.

Δεν μας ενδιαφέρει η εικόνα. Δεν μας ενδιαφέρει η βιτρίνα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα βίντεο και οι ιστορίες. Μας ενδιαφέρουν τα ζώα.

Και τα ζώα αυτά σήμερα χρειάζονται προστασία, τροφή, νερό, κτηνιατρική φροντίδα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Καλούμε όσους γνωρίζουν την κατάσταση και διαθέτουν στοιχεία να μιλήσουν. Η σιωπή μπροστά σε μια πιθανή κακοποίηση δεν προστατεύει τα ζώα.