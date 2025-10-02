Με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση υποδοχής νέων φοιτητών στη Σχολή της Γεωπονικής Σχολής στις 11 σήμερα το πρωί στο Φυτόκο και το κτήριο εκκενώθηκε.

Το κτήριο θα παραμείνει κλειστό έως την Κυριακή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι από ηλεκτρολόγους.

Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο καθώς νερό εισέρχεται από την οροφή σε ορισμένα σημεία και κινείται μέσα στα ταβάνια και τους τοίχους, δημιουργώντας κίνδυνο ιδιαίτερα σε περίπτωση επαφής με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Ο πρύτανης του Π.Θ. βρίσκεται ήδη στο σημείο, ενώ έχουν κληθεί και ειδικοί ηλεκτρολόγοι για την εκτίμηση της κατάστασης.