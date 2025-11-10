Αναστάτωση προκλήθηκε στο προαύλιο του 1ου Λυκείου στο Βόλο, στο Παγκύπριο σχολικό συγκρότημα, όταν ένας μαθητής βρέθηκε χτυπημένος στο κεφάλι, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως περιγράφουν οι περαστικοί, συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές όταν άκουσαν τον ανήλικο μαθητή, να ζητάει βοήθεια. Είναι αξιοσημείωτο ότι το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα και όχι κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον νεαρό για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για το πώς εισήλθε στο σχολείο τη νύχτα, καθώς και τους λόγους που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο προαύλιο. Επίσης εξετάζεται πώς χτύπησε ο ανήλικος στο σχολικό συγκρότημα.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

