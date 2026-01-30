Με εντυπωσιακή συμμετοχή φοιτητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας κατέκλυσαν σήμερα 30/1 τον Βόλο, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης των Φοιτητικών Συλλόγων, με αφορμή τη σύνοδο πρυτάνεων.

Η παρουσία της υπουργού Παιδείας, Νίκη Ζαχαράκη, δεν έσβησε την αποφασιστικότητα των φοιτητών να ακουστούν τα αιτήματά τους ενάντια στις διαγραφές, τις πειθαρχικές διώξεις και τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης για το δημόσιο πανεπιστήμιο, ενώ η προκλητική παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων και οι αναίτιες προσαγωγές έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην κινητοποίηση, όπως αναφέρουν οι φοιτητικοί σύλλογοι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των φοιτητικών συλλόγων:

«Με μεγάλη μαζικότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/1 η πανελλαδική κινητοποίηση των Φοιτητικών Συλλόγων στη σύνοδο πρυτάνεων.

Από κάθε γωνιά της χώρας, από πόλεις και νησιά, την ημέρα που παρευρέθηκε η υπουργός παιδείας Ζαχαράκη στη Σύνοδο Πρυτάνεων, εκατοντάδες φοιτητές βρεθήκαμε στον Βόλο για να ακουστούν τα αιτήματα μας κόντρα στην εφαρμογή του μέτρου των διαγραφών, των πειθαρχικών διώξεων, κόντρα στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που έχει ως στόχο την διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Καταγγέλλουμε την προκλητική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην κινητοποίηση των Φοιτητικών Συλλόγων καθώς και τις αναίτιες προσαγωγές φοιτητών!

Η φετινή σύνοδος πρυτάνεων πραγματοποιήθηκε στο φόντο της πραξικοπηματικής εφαρμογής του μέτρου των διαγραφών από την κυβέρνηση.

Η Νέα Δημοκρατία διέγραψε 308.605 φοιτητές από τις τετραετείς σχολές, παρά τη ρητή καταδίκη του μέτρου των διαγραφών από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, των συλλογικών φορέων της και των διοικήσεων, παρακάμπτοντας ακόμα και τους προβληματισμούς που εξέφρασε η Σύνοδος Πρυτάνεων το τελευταίο διάστημα.

Τον Δεκέμβρη διαγράφηκαν περισσότεροι φοιτητές από αυτούς που υπολόγιζαν οι διοικήσεις των σχολών αποδεικνύοντας ότι οι ελαφρύνσεις που ψήφισε η ΝΔ ήταν κοροϊδία.

Το μέτρο των διαγραφών απειλεί να πετάξει τους κόπους χιλιάδων φοιτητών στα σκουπίδια καθώς φοιτητές ύστερα από χρόνια διαβάσματος αλλά και εξόδων θα διαγράφεται από τη σχολή του έπειτα από τα ν+ν/2 χρόνια, παρά τους υψηλούς μέσους όρους αποφοίτησης.

Παράλληλα οι διαγραφές σε συνδυασμό με την ΕΒΕ πρόκειται να ερημώσουν από φοιτητές δεκάδες σχολές σε όλη την Ελλάδα οδηγώντας στη συγχώνευση ή ακόμα και στο κλείσιμο τμημάτων.

Παρά τα αφηγήματα για δήθεν “ακαδημαϊκή αναβάθμιση” είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία κανένα ενδιαφέρον δεν έχει για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Από την μια διαγράφει χιλιάδες φοιτητές παρά τις αντιδράσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας που οδήγησε ακόμα και στην παραίτηση κοσμήτορα, ενώ οι δήθεν «αιώνιοι» δεν κοστίζουν τίποτα στο δημόσιο πανεπιστήμιο και από την άλλη ιδρύει ιδιωτικά πανεπιστήμια στα οποία θα μπορεί κάποιος να παίρνει πτυχίο δίνοντας μερικά χιλιάρικα.

Ταυτόχρονα η ΝΔ προσπαθεί να υποβαθμίσει τα πτυχία αποσπώντας τα επαγγελματικά δικαιώματα από αυτά, ενώ ακόμα εκκρεμεί η κατοχύρωση της διδακτικής επάρκειας στα πτυχία των καθηγητικών σχολών.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει την αποδοχή του λαού και της νεολαίας.

Για αυτό επιχειρεί να καταστείλει το φοιτητικό κίνημα μέσα από το νόμο που ψήφισε το καλοκαίρι με πειθαρχικές και ποινικές διώξεις, σχέδια ασφαλείας και το φοιτητικό ιδιώνυμο. Τα μέτρα αυτά αποτελούν αυταρχική τομή για το πανεπιστήμιο και επιχειρούν την ποινικοποίηση κάθε πτυχής της κοινωνικής και πολιτικής ζωής των φοιτητών.

Οι πειθαρχικές διώξεις προβλέπουν μια σειρά από αυταρχικές ποινές φωτογραφίζοντας πρακτικές των φοιτητών όπως ο συνδικαλισμός και οι κινητοποιήσεις με τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να υπερασπίζονται την προοπτική τους.

Το προηγούμενο διάστημα είδαμε εγκάθετους της κυβέρνησης στις διοικήσεις των σχολών να προσπαθούν να υλοποιήσουν τα πειθαρχικά με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κοσμήτορα Καρυστινό στο πολυτεχνείο Κρήτης, ο οποίος επιχειρεί να περάσει πειθαρχικό 7 φοιτητές για ανακοίνωση που έκαναν για τα Τέμπη.

Την περίοδο που οι δίκαιες κινητοποίησεις των αγροτών όλο και κλιμακώνονται, η κυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Όσο όμως και να προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να μας τρομοκρατήσει και να διαλύσει την προοπτική μας, οφείλει να γνωρίζει ότι θα βρει μπροστά της το φοιτητικό κίνημα. Το φοιτητικό κίνημα δεν αποδέχεται τις διαγραφές!

Το φοιτητικό κίνημα δεν τρομοκρατείται, ούτε από την κυβέρνηση ούτε από κάθε λογής εγκάθετό της στα πανεπιστήμια! Να σταματήσει τώρα κάθε πειθαρχική και ποινική διαδικασία εναντίον φοιτητών!

Απαιτούμε να παρθούν πίσω τώρα οι λίστες διαγραφών από τα ιδρύματα!

Κάτω τα χέρια από το δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο!

Η αστυνομία και η καταστολή δε χωράνε στο πανεπιστήμιο.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων να τοποθετηθεί ενάντια στην πραξικοπηματική εφαρμογή του μέτρου των διαγραφών!

Η σημερινή μαζική κινητοποίηση των Φοιτητικών Συλλόγων έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: δεν διαπραγματευόμαστε τα πτυχία μας και το μέλλον μας!

Η κυβέρνηση των σκανδάλων, των Τεμπών, της φτώχειας θα λογοδοτήσει στην νεολαία.

Δεν σταματάμε!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ»