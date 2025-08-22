Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία της 36χρονης γυναίκας στον Βόλο, το μεσημέρι της Παρασκευής, 22 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ένα από τα τέσσερα παιδία του ζευγαριού είπε στην αστυνομία πως ο 40χρονος πατέρας τους, οικοδόμος στο επάγγελμα, σκότωσε τη Μαριόλα Ν. με εργαλείο ψησίματος.

Παράλληλα, προκύπτει πως τον Ιούνιο ο Παντελής Ν. είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση δεν γνωρίζουν, μέχρι στιγμής, πότε βγήκε από το ψυχιατρείο. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Η 36χρονη γυναίκα, με καταγωγή από την Αλβανία, φέρει τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, ενώ ο 40χρονος μετά το έγκλημα έχει εξαφανιστεί και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπίσουν. Μάρτυρες της τραγωδίας έγιναν τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 6 έως 18 ετών.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά»

Τραγική φιγούρα η 16χρονη κόρη, που είπε κλαίγοντας στις Αρχές: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά». Η ίδια μιλώντας στο gegonota.news, αποκάλυψε πως οι γονείς της είχαν συχνούς καβγάδες.

Στον μοιραίο τσακωμό, που έγινε σήμερα το πρωί στο σπίτι τους, ο άνδρας – αλβανικής καταγωγής – μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα, η οποία έτρεξε έξω από το διαμέρισμα για να γλιτώσει από τη μανία του.

Εκείνος όμως την κυνήγησε, κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας τη χτύπησε ξανά. Τότε, η 36χρονη έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο 40χρονος, βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, τράπηκε αμέσως σε φυγή.

«Δεν ξέρω γιατί μάλωσαν», είπε στο gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, σημειώνοντας ότι ο πατέρας της ζήλευε τη σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, επικαλούμενο πηγές από το Νοσοκομείο, η 36χρονη φέρεται να κατέληξε μετά την πτώση της πάνω στην τζαμαρία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».