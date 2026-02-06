Μία γυναίκα στον Βόλο συνελήφθη την Τετάρτη 5/2, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της, ηλικίας 7 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας gegonotanews, η 38χρονη μητέρα, η οποία έχει συνολικά 3 παιδιά, συνελήφθη από άντρες της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, μετά από βούλευμα που προέκυψε από προκαταρκτική εξέταση.

Η σύλληψη της πραγματοποιήθηκε μετά από προανάκριση της Εισαγγελίας, η οποία συγκέντρωσε στοιχεία που φέρονται να συνδέουν τη μητέρα με την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής η Αστυνομία δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.

Σήμερα, η κατηγορούμενη παρουσιάστηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε δίωξη για παιδική πορνογραφία, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.