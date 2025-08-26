Την προσωρινή κράτηση του 40χρονου, που σκότωσε τη 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο, αποφάσισαν από κοινού Ανακριτής και Εισαγγελέας. Η απολογία του άνδρα κράτησε περίπου 30 λεπτά. Ο ίδιος δήλωσε ότι «θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη για όσα έγιναν» και ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση» και ότι τη σκότωσε «εν βρασμώ ψυχής». Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε «στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντι» στο θύμα και δήλωσε «συντετριμμένος».

Ο δράστης πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων στις 09:48 το πρωί της Τρίτης, 26 Αυγούστου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας και πάλι αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Το thenewspaper.gr δημοσίευσε το περιεχόμενο του πολυσέλιδου υπομνήματος, στο οποίο ο κατηγορούμενος επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για το έγκλημα που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

«Η σχέση μας κλονίστηκε μετά το Πάσχα»

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο γάμος τους, που κρατούσε πάνω από 20 χρόνια, είχε αρχίσει να καταρρέει μετά το Πάσχα του 2025, όταν – όπως λέει – πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Στο κείμενό του κάνει λόγο για «ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων» και υποστηρίζει ότι μετά από ομολογία της γυναίκας του «κλονίστηκε ανεπανόρθωτα».

«Θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα»

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, ισχυρίζεται πως βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά. «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ουδέποτε είχε στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντί της.

«Ζητώ συγγνώμη – Είμαι συντετριμμένος»

Στο υπόμνημα δηλώνει «βαθιά μετανιωμένος», ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του, την οικογένεια της συζύγου του και την κοινωνία του Βόλου. «Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος και να ήμουν εγώ στη θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος. Σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου μέσα στο κρατητήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεν υπήρξα βίαιος»

Ο κατηγορούμενος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι στο παρελθόν είχε ασκήσει σωματική ή ψυχολογική βία στη σύζυγό του. «Ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση, ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία. Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο «θα είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».

«Ζητώ ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη»

Κλείνοντας το Υπόμνημα, ζητά την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου – όπως υποστηρίζει – να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα. Αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση:

«Αιτούμαι την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να διαπιστωθεί αν πάσχω από ψυχικό νόσημα, δεδομένου ότι είχα νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα από όπου εξήλθα κατόπιν τριήμερης ακούσιας νοσηλείας προσφάτως, κατόπιν απόπειρας αυτοχειρίας και μου είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνω και σήμερα. Διαγνώστηκα με διαταραχή και αγχώδη σύγχυση, που εμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα και επιδεινώθηκε, προκειμένου να κριθεί αν αιτιολογημένα τυγχάνω ελαττωμένου καταλογισμού. Επαναλαμβάνω τη συγγνώμη και την ειλικρινή μεταμέλεια μου. Με τιμή, ο απολογούμενος».