Άγρια επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, στην παραλία του Βόλου, στη διασταύρωση Αργοναυτών και Κοραή, όταν ομάδα περίπου δέκα νεαρών ακινητοποίησε διερχόμενο ταξί ανάγκασαν τους επιβαίνοντες να κατέβουν και τους επιτέθηκαν.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με το THENEWSPAPER, οι δράστες κατέβασαν με τη βία τους επιβάτες, οι οποίοι κατάγονται από τη Σκόπελο, και τους ξυλοκόπησαν άγρια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ τους σε νυχτερινό κέντρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της επίθεσης.

Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε έναν τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ το Λιμενικό Σώμα έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και την εξακρίβωση των αιτιών.