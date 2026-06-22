Στο πένθος βυθίστηκε ολόκληρη η τοπική κοινωνία του Βόλου μετά την είδηση του θανάτου του 68χρονου Νίκου Γεωργίου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα του 40ήμερου μνημόσυνου της γυναίκας του, Ρούλας.

Η γυναίκα έφυγε σε ηλικία 61 ετών μετά από τη «μάχη» που έδωσε με την λευχαιμία.

Την Κυριακή 22 Ιουνίου, συγγενείς και φίλοι έδωσαν το παρών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου προκειμένου να τελέσουν το 40ημερο μνημόσυνό της Ρούλας. Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Νίκος Γεωργίου έφυγε από τη ζωή.

Σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, θα τελεστεί η κηδεία του 68χρονου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Τον Νίκο Γεωργίου θα αποχαιρετήσουν τα παιδιά του, Αποστολία & Χρυσόστομος, η μητέρα του Αποστολία και η πεθερά του Ελένη, η εγγονή του Μαρία- Βασιλική, τα αδέλφια του Αθανάσιος & Μαρία, Ζωή & Γιώργος.

Επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη «Φλόγα».

Πηγή: Magnesia News