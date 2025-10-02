Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Γεωπονική Σχολή, όπου πολλοί χώροι πλημμύρισαν, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία είχε γίνει πρόσφατα αποκατάσταση της μόνωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν φοιτητές που απέστειλαν και το φωτογραφικό υλικό, νερά εισέβαλαν σε διαδρόμους και εργαστήρια, με αποτέλεσμα να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα υψηλού κόστους, αξίας χιλιάδων ευρώ.

Παράλληλα, καταστράφηκαν πειράματα που εκτελούσαν φοιτητές και ερευνητές, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος και καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την προστασία των υποδομών και της έρευνας.

Σύμφωνα με φοιτητές της Σχολής, θα χρειαστούν άμεσες παρεμβάσεις για να αποτραπούν νέες πλημμύρες, ενώ οι φοιτητές και οι ερευνητές εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνθήκες διεξαγωγής των σπουδών και της επιστημονικής τους εργασίας.