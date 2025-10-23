Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου καταδίκασε ομόφωνα σε πολυετή κάθειρξη έναν 63χρονο άνδρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, τέλεση γενετήσιων πράξεων και κατοχή – παραγωγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, εις βάρος δύο 12χρονων αγοριών. Οι πράξεις αυτές τελέστηκαν το 2019 στην Αθήνα και το 2024 σε χωριό της Καρδίτσας.

Ο κατηγορούμενος, που βρισκόταν ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Γρεβενών, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 44 ετών και 30 μηνών, εκ των οποίων τα 25 έτη πρέπει να εκτίσει χωρίς αναστολή. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ η έφεση που άσκησε, δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Η δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα ( 21/10) και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (23/10), με την κατάθεση των γονιών των δύο ανηλίκων και ενός αστυνομικού της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο 63χρονος στην απολογία του αρνήθηκε τον βιασμό, αλλά παραδέχθηκε την τέλεση γενετήσιας πράξης, ισχυριζόμενος ότι είχε «συναισθηματικό δεσμό» με το ένα παιδί και ότι η πράξη έγινε «με συναίνεση».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 18χρονη αδελφή του ενός παιδιού, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο κατηγορούμενος έστελνε ερωτικά μηνύματα στον 12χρονο αδελφό της. Μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν φωτογραφίες του ανήλικου και ηλεκτρονικές συσκευές, μέσα από τις οποίες αποκαλύφθηκε και δεύτερη υπόθεση κακοποίησης, που αφορούσε ένα ακόμη 12χρονο αγόρι από την Αθήνα, το οποίο ο δράστης είχε προσεγγίσει το 2019, μέσω γνωριμίας με τον πατέρα του.

Πηγή: larissanet.gr