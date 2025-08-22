Σοβαρά τραυματίστηκε ένα εξάχρονο παιδί το απόγευμα της Πέμπτης (21/8), στη Νέα Ιωνία Βόλο, όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε μαζί με τη μητέρα και τον πατέρα του, ανετράπη.

Το ατύχημα συνέβη όταν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής.

Η κατάσταση της υγείας του 6χρονου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική. Οι δύο γονείς δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.

Έρευνα για τα αίτια

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν το παιδί φορούσε κράνος τη στιγμή του ατυχήματος.