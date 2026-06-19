Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις εκβίασης ανηλίκου καλούνται να διαλευκάνουν οι αστυνομικές αρχές στον Βόλο.

Ένας 13χρονος μαθητής φέρεται να βρέθηκε επί σχεδόν ενάμιση μήνα στο στόχαστρο οργανωμένης ομάδας, η οποία, με απειλές και ψυχολογική πίεση, κατάφερε να του αποσπάσει συνολικά 370 χιλιάδες ευρώ!

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ως φερόμενος εγκέφαλος της υπόθεσης εμφανίζεται ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος δεν έδρασε μόνος. Κατά την έρευνα προέκυψε ότι χρησιμοποίησε τέσσερις ανήλικους ως συνεργούς του, μεταξύ των οποίων και στενός φίλος του 13χρονου, γεγονός που φαίνεται ότι διευκόλυνε την προσέγγιση και τη χειραγώγηση του παιδιού.

Βόλος: Το σχέδιο εκβιασμού ξεκίνησε από βεγγαλικά για πάρτι γενεθλίων

Η υπόθεση άρχισε από μια φαινομενικά ασήμαντη αφορμή. Ο 13χρονος είχε προμηθευτεί μικρή ποσότητα βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει στο πάρτι των γενεθλίων του.

Ένας ανήλικος φίλος του, εκμεταλλευόμενος τη σχέση εμπιστοσύνης που είχαν, τον έπεισε να του παραχωρήσει ορισμένα από αυτά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, υποστήριξε ότι παρέδωσε τα πυροτεχνήματα στον 34χρονο.

Λίγες ημέρες αργότερα στήθηκε η παγίδα. Ο φίλος του 13χρονου και ο 34χρονος του είπαν ότι ο τελευταίος είχε δήθεν συλληφθεί από την αστυνομία επειδή βρέθηκε να κατέχει τα συγκεκριμένα βεγγαλικά, τα οποία, όπως ισχυρίστηκαν, συνδέονταν με τον ίδιο.

Από εκείνο το σημείο άρχισε ο εφιάλτης για τον ανήλικο. Ο 34χρονος και οι συνεργοί του φέρονται να τον τρομοκρατούσαν συστηματικά, λέγοντάς του ότι αν δεν έδινε χρήματα, τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του θα αντιμετώπιζαν σοβαρές ποινικές συνέπειες και θα κατέληγαν στη φυλακή.

Πώς ο 13χρονος είχε πρόσβαση στα χρήματα

Το μέγεθος της υπόθεσης προκάλεσε εύλογα ερωτήματα για το πώς ένα παιδί μόλις 13 ετών μπορούσε να συγκεντρώσει το ποσό των 370.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του ανήλικου είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας του Βόλου και διατηρούσε μεγάλο χρηματικό ποσό σε μετρητά μέσα στην κατοικία της οικογένειας, στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων και των οικονομικών συναλλαγών της επιχείρησης.

Ο 13χρονος γνώριζε τα σημεία όπου φυλάσσονταν τα χρήματα και, υπό το καθεστώς φόβου και πίεσης, άρχισε να αφαιρεί σταδιακά μετρητά από την κρυψώνα.

Η σταδιακή «αφαίμαξη» των 370.000 ευρώ

Οι εκβιαστές φέρονται να απέφυγαν να ζητήσουν εξαρχής ολόκληρο το ποσό, προκειμένου να μην κινήσουν τις υποψίες της οικογένειας.

Αντίθετα, ακολούθησαν τη μέθοδο της σταδιακής αφαίρεσης χρημάτων. Από τις αρχές Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου, ο 13χρονος φέρεται να έπαιρνε επανειλημμένα δεσμίδες χαρτονομισμάτων από το σπίτι και να τις παραδίδει στα μέλη της ομάδας.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν μετατρέψει το παιδί σε μια συνεχή πηγή χρηματοδότησης, εκμεταλλευόμενοι τον φόβο και τις ενοχές του.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και το μυστήριο με τα εξαφανισμένα χρήματα

Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του ανήλικου διαπίστωσαν κατά τον έλεγχο των χρημάτων της επιχείρησης ότι από την κρυψώνα έλειπαν συνολικά 370.000 ευρώ.

Όταν ζήτησαν εξηγήσεις από τον γιο τους, ο 13χρονος φέρεται να λύγισε και να αποκάλυψε το σύνολο του εκβιασμού που βίωνε το τελευταίο διάστημα.

Η οικογένεια προσέφυγε άμεσα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, καταγγέλλοντας την υπόθεση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου, ο οποίος εμφανίζεται ως ο βασικός οργανωτής του κυκλώματος. Ωστόσο, παρά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του, τα χρήματα δεν εντοπίστηκαν.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο τα μετρητά να έχουν μεταφερθεί σε άλλο σημείο, να έχουν διατεθεί σε άλλες δραστηριότητες ή να βρίσκονται στην κατοχή συνεργών του.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των τεσσάρων ανήλικων που φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στον εκβιασμό και παραμένουν ασύλληπτοι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο πόσο εύκολα ένας ανήλικος μπορεί να πέσει θύμα χειραγώγησης και οργανωμένης εγκληματικής εκμετάλλευσης.