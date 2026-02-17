Την πόρτα του ανακριτή θα περάσουν σήμερα Τρίτη από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, οι 13 συλληφθέντες μέλη της σπείρας διακίνησης ναρκωτικών, που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Μαγνησίας για τέσσερις μήνες περίπου, είχε αποκομίσει σχεδόν 300.000 ευρώ κέρδη και εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία, καθώς και ένα ακόμη άτομο που αγόρασε ναρκωτικά για προσωπική χρήση και έκανε διακίνηση.

Ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση, προμήθεια, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας, συνελήφθησαν 13 άτομα, πέντε Έλληνες, έξι Ρομά και δύο αλβανικής υπηκοότητας, καθώς και ένας 70χρονος, ο οποίος δεν είχε σχέση με τη σπείρα, αλλά αγόρασε ναρκωτικά για προσωπική του χρήση και έκανε διακίνηση, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας κτηνοτρόφος 31 χρονών και μεταξύ των προμηθευτών ένας 40χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βόλου και ένας 53χρονος, από τον οικισμό Ρομά Αλιβερίου.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την προμήθεια κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών υπό την επιβαρυντική περίσταση της προμήθειας και κατοχής ποσότητας ναρκωτικών αξίας άνω των 75.000 ευρώ.

Ακόμη, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση, διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη οπλοκατοχή, κλοπή.

