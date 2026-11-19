Σε σύλληψη 30χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της 12χρονης που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συλληφθείσα είναι η κόρη της ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ στην Αργαλαστή και φέρεται να είχε την ευθύνη λειτουργίας του καταστήματος την ώρα που η ανήλικη προμηθεύτηκε το ποτό.

Η 12χρονη έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο και αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Αγόρασε βότκα και ενεργειακά ποτά

Η ανήλικη είχε μεταβεί στο μίνι μάρκετ μαζί με φίλους της μετά το τέλος της σχολικής εκδήλωσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από το κατάστημα φέρεται να προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα και δύο ενεργειακά ποτά.

Ακολούθως, η 12χρονη φέρεται να κατανάλωσε συνολικά επτά ποτά, πριν χάσει τις αισθήσεις της και καταρρεύσει μπροστά στους συνομηλίκους της.

Μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου

Το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν σοβαρή και έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Η 12χρονη έφτασε στα Επείγοντα σε κωματώδη κατάσταση, με τους γιατρούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο διασωλήνωσής της.

Μετά τις παρεμβάσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε και παρουσίασε σταδιακή βελτίωση. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, αναμένεται να λάβει εξιτήριο εντός της ημέρας.

Στον εισαγγελέα η 30χρονη

Η 30χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν πώληση, προσφορά και διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο.

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, ποινή φυλάκισης έως τρία έτη και χρηματική ποινή.

Παράλληλα, μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, καθώς και προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος για χρονικό διάστημα από πέντε έως δέκα ημέρες.