Στη σύλληψη δύο ανήλικων μαθητών, ηλικίας 12 και 14 ετών, προχώρησαν το πρωί της παραμονής της πρωτοχρονιάς (31/12/2025), αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Βόλου. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, οι ανήλικοι επιχείρησαν με μαχαίρι (σουγιά) να αφαιρέσουν χρήματα από παρέα συνομηλίκων τους, τα οποία είχαν συγκεντρώσει από τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, καθώς και το κινητό τηλέφωνο ενός εξ αυτών. Η πράξη δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, όμως ακινητοποιήθηκαν λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς σε κοντινή απόσταση.

Ο σουγιάς κατασχέθηκε, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανηλίκων, ηλικίας 47 και 31 ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, με την προανάκριση να διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.