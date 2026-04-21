Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, ακόμη μία περίπτωση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος ενός 23χρονου καθώς και εις βάρος αγνώστων, μέχρι στιγμής, ατόμων.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης 16-04-2026 στον Βόλο, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με μία γυναίκα και προφασιζόμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, και με το πρόσχημα κινδύνου ηλεκτροπληξίας στην οικία της από δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, την έπεισε να τοποθετήσει κοσμήματα, χρυσή λίρα και το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ σε σακούλα, την οποία άφησε στην πόρτα της αυλής, από όπου την παρέλαβαν οι δράστες.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε η εμπλοκή του 23χρονου στην αξιόποινη πράξη. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.