Θύματα των βίαιων εκρήξεων ενός 26χρονου έπεσαν η μητέρα του και ο αδελφός του, τα ξημερώματα της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026. Έπειτα από ένα καβγά που ξέσπασε με αφορμή το πρωινό που θα έτρωγαν τα δύο αδέλφια, η μητέρα, έντρομη από τις απειλές που δέχθηκε, κάλεσε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο 26χρονος να συλληφθεί και να οδηγηθεί ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η μητέρα ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα, όταν ο μικρότερος γιος της ξύπνησε και πήγε στην κουζίνα για να φάει πρωινό πριν φύγει για τη δουλειά του. Σύμφωνα με την ίδια, ο 26χρονος του ζήτησε να μην φάει, γεγονός που προκάλεσε έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των δύο αδελφών.

Όπως κατέθεσε η μητέρα, στη συνέχεια ο 26χρονος στράφηκε και εναντίον της, απειλώντας ότι «θα τη σφάξει» και πως «θα βρει όπλο για να τη σκοτώσει».

Η μητέρα ανέφερε ακόμη ότι ο γιος της αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα τα τελευταία έξι χρόνια, από τότε που επέστρεψε από τη στρατιωτική του θητεία. Όπως είπε, από τότε προκαλεί συχνά εντάσεις μέσα στο σπίτι, ενώ τους τελευταίους δύο μήνες η συμπεριφορά του έχει γίνει ακόμη πιο επιθετική, με αποτέλεσμα να φοβάται τόσο για τη δική της ασφάλεια όσο και για εκείνη του μικρότερου γιου της.

Παράλληλα, κατέθεσε ότι ο 26χρονος λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως δεν ακολουθεί πιστά. Αντίθετα, όταν επισκέπτεται την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου, εμφανίζεται ήρεμος και συνεργάσιμος.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τον αδελφό του, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, τον χτύπησε στο πρόσωπο. Όπως είπε, αντέδρασε για να αμυνθεί, χτυπώντας τον στα χέρια και στα πόδια.

Σε ό,τι αφορά τις απειλές σε βάρος της μητέρας του, ο 26χρονος αρχικά έκανε μια σύντομη αναφορά σε ένα «ψεύτικο όπλο», χωρίς όμως να δώσει εξηγήσεις. Στη συνέχεια αρνήθηκε να διευκρινίσει τι συνέβη, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών. Από την ποινή αυτή θα εκτίσει δύο μήνες, ενώ το υπόλοιπο της ποινής ανεστάλη για τρία χρόνια. Ο 26χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή.

ΠΗΓΗ: gegonota.news