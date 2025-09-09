Έναν εφιάλτη ζούσε μία 28χρονη γυναίκα στο Βόλο, την οποία τρομοκρατούσε επί 12 χρόνια ο πρώην σύντροφός της.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στη φυλακή με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου σήμερα Τρίτη (9/9).

Η 28χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η σχέση τους, πριν από 13 χρόνια, διήρκησε μόλις τέσσερις μήνες, καθώς τότε έμαθε ότι ο 33χρονος διατηρούσε παράλληλα σχέσεις και με άλλες γυναίκες. Από τότε, όπως ανέφερε, εκείνος δεν σταμάτησε να την απειλεί, να την βρίζει, να την παρακολουθεί, ακόμα και να τη φτύνει όταν τη συναντούσε στον δρόμο. Μάλιστα, ο δράστης έγραψε με σπρέι προσωπικά της δεδομένα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 28χρονη ανέφερε ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να εξηγήσει στον πρώην σύντροφό της ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση επανασύνδεσης μεταξύ τους, ωστόσο εκείνος συνέχιζε την κακοποιητική του συμπεριφορά.

Τα ερωτικά βίντεο και οι «επισκέψεις» στο σπίτι

Περιγράφοντας το μακροχρόνιο βασανιστήριο που ζούσε, η 28χρονη είπε ότι ο δράστης, μεταξύ άλλων, διέδιδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε συγγενείς της μέσω διαδικτύου, ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο οποίο εμφανίζεται μία γυμνή κοπέλα, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για την ίδια, κάτι που εκείνη αρνείται κατηγορηματικά.

Η κοπέλα κατέθεσε ότι λίγες ημέρες πριν, ο κατηγορούμενος είχε καθίσει λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της και την παρακολουθούσε, μέχρι που κινήθηκε παραπέρα και άρχισε να γράφει με σπρέι προσωπικά της δεδομένα, στους τοίχους του σπιτιού της και σε άλλα γειτονικά σπίτια.

«Ζω από καθαρή τύχη», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι λίγο πριν εκείνος εμφανιστεί, είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι. Όπως υποστήριξε, αν την έβρισκε μπροστά του, μπορεί και να τη σκότωνε. Τόνισε επίσης ότι εδώ και 13 χρόνια δεν μπορεί να κυκλοφορεί μόνη της στην πόλη και ότι πάντα φροντίζει να υπάρχει κάποιος για να την βλέπει να μπαίνει με ασφάλεια στο σπίτι και να κλείνει την πόρτα πίσω της.

Το δικαστήριο έκρινε τον 33χρονο ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, και τα δύο κατ’ εξακολούθηση, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή, με τον δράστη να οδηγείται κατ’ ευθείαν στη φυλακή.