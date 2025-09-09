Επίθεση δέχτηκε γυναίκα υπάλληλος μίνι μάρκετ με προϊόντα καπνού από έναν 61χρονο το απόγευμα του Σαββάτου 6/9, στον Βόλο.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ένας 61χρονος μπήκε στο κατάστημα γύρω στις 6 το απόγευμα και πήρε αντικείμενα από τα ράφια.

Ο 61χρονος, επιχείρησε να αποχωρήσει χωρίς να πληρώσει. Η υπάλληλος του καταστήματος τον σταμάτησε, με τον ίδιο να αντιδρά βίαια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος έσπρωξε τη γυναίκα και της κατάφερε δύο γροθιές στην κοιλιά, με αποτέλεσμα εκείνη να σωριαστεί πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος, η οποία ευτυχώς δεν έσπασε, αποτρέποντας σοβαρότερο τραυματισμό.

Στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 7/9, ο 61χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Κατά την κράτησή του προκάλεσε ζημιές στον χώρο του κρατητηρίου, ενώ λερώθηκε με ακαθαρσίες, γεγονός που οδήγησε στην αναγκαιότητα ιατρικής εξέτασης.

Μετά από γνωμοδότηση του διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, αποφασίστηκε ότι ο κατηγορούμενος χρήζει νοσηλείας. Έτσι, μεταφέρθηκε στη μονάδα, όπου παραμένει φρουρούμενος.

Παράλληλα, σε βάρος του 61χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστρική κλοπή κακουργηματικού χαρακτήρα, με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, το οποίο θα επιδοθεί μόλις ολοκληρωθεί η νοσηλεία του.